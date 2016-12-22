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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы на Сейшелах
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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы на Сейшелах
Общество, 13:01
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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы на Сейшелах

Роспотребнадзор призвал туристов при планировании поездок учитывать, что на Сейшельских островах зарегистрированы случаи заболевания чумой, которая распространяется с Мадагаскара. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте регулятора.

По данным Роспотребнадзора,10 октября минздрав Сейшел подтвердил факт заболевания чумой трех человек.

3 октября Министерство здравоохранения Сейшел 3 октября обратилось к аккредитованным в стране авиакомпаниям и турагентствам, чтобы те предупредили клиентов, что лучше не ездить на Мадагаскар из-за вспышки чумы.

В главных аэропортах Сейшельских островов введен контроль за состоянием здоровья пассажиров. Также в стране закрыты школы до тех пор, пока не будет выяснено, что преподаватели не контактировали с теми, кто болеет чумой.

В конце сентября тренер сейшельской спортивной команды умер в госпитале Антананариву на Мадагаскаре, где проходил региональный чемпионат по баскетболу. 8 октября власти Мадагаскара заявили, что спортсмен умер от чумы. Остальные члены спортивной команды, которые общались с тренером, после возвращения в на родину были изолированы и находятся под наблюдением врачей в военном госпитале.

О вспышке легочной чумы на Мадагаскаре, которая произошла в августе, сообщила в начале октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По данным организации, в этой стране случаи заражения чумой, в том числе бубонной, фиксируются каждый год (до 400 случаев). В основном они регистрируются в сельской местности, но в 2017 году очаг инфекции — в городах.

По данным ВОЗ на 6 октября, чумой на Мадагаскаре заболели боле 200 человек, 33 из них умерли.

Теги: Роспотребнадзор , чума , Мадагаскар , Сейшельские острова
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