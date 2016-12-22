ЦБ отозвал лицензию на страхование по ОСАГО у «Уралсиба»

Банк России отозвал лицензию страховой группы «Уралсиб» на страхование по ОСАГО, говорится в приказе (*pdf) регулятора. Это решение было принято в связи с отказом самого «Уралсиба» от этого вида страхования.
«В связи с отказом акционерного общества «Страховая группа «Уралсиб» от осуществления страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств»… отозвать лицензию на осуществление страхования», — отмечается в тексте приказа, подписанного первым зампредом ЦБ Сергеем Швецовым.
Страховая группа «Уралсиб» еще в апреле передала свои обязательства по ОСАГО АО «Страховая компания «Опора». Этой же компании были переданы портфели по договорам ДСАГО и КАСКО.
ЦБ в конце июля приостановил действия лицензии страховой компании «Московия». Как объяснили в Банке России, страховщик не соблюдал требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. В конце августа лицензия компании была отозвана.