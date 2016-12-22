Минобороны предупредило об угрозе ПРО США для космической безопасности

Развитие американских систем противоракетной обороны создает угрозы для международной деятельности в космосе. Об этом, как передает ТАСС, заявил представитель Минобороны Александр Емельянов во время российско-китайского брифинга по вопросам ПРО.

Емельянов отметил, что наращивая свои возможности в этой сфере американцы стремятся получить возможность безнаказанно применять ядерное оружие. «Наращивая противоракетные возможности, Соединенные Штаты стремятся получить стратегическое преимущество за счет создания условий для применения ядерного оружия с минимальными издержками. Это может привести к серьезным последствиям в сфере безопасности», — заявил Емельянов.

Развивая системы ПРО США одновременно стимулируют гонку вооружений. «наращивание потенциала ракетных средств в мире», полагает Минобороны. Кроме того, отметил Емельянов, США ставят под угрозу реализацию международных соглашений, таких как Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 2010 года и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.

Угрозу несет и космическая составляющая американских систем ПРО, добавил Емельянов. «Создаваемая система ПРО представляет угрозу для безопасности международной космической деятельности, препятствует достижению договоренностей о неразмещении оружия в космосе», — сообщил представитель российского военного ведомства.

Об угрозе американских систем ПРО, как передает «РИА Новости», заявили и представители китайской стороны. Замглавы оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал-майор Чжоу Шанпин особо отметил развертывание систем ПРО на Дальнем Востоке под предлогом противодействия КНДР. «Размещение Соединенными Штатами Америки системы противоракетной обороны THAAD на территории Республики Корея серьезным образом подрывает стратегические интересы безопасности Китая, России и других стран», — сказал он.

По расчетам российского Минобороны, к 2022 году количество американских противоракет превысит 1 тыс. единиц. В дальнейшем их число может превысить количество боевых блоков на российских межконтинентальных ракетах, что представляет угрозу для потенциала сдерживания.