В ПАСЕ раскритиковали украинский закон об образовании

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) раскритиковала новый украинский закон об образовании и обнаружила в нем ряд недочетов. Об этом говорится в сообщении на сайте ассамблеи.

В ПАСЕ сожалеют, что «никаких реальных консультаций с представителями национальных меньшинств на Украине не было». Парламентарии отметили, что украинские власти предоставили закон на оценку для Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы. Однако в ПАСЕ выразили недовольство тем, что «этот шаг не был сделан до принятия закона об образовании». Члены ассамблеи призвали власти Украины «полностью выполнить предстоящие рекомендации Венецианской комиссии и изменить закон об образовании».

В ПАСЕ считают, что сейчас закон «не соответствует надлежащему балансу между государственным языком и языками нацменьшинств». Новый закон, по мнению парламентариев, влечет за собой «значительное сокращение прав нацменьшинств в возможности изучения своих языков».

Президент Украины Петр Порошенко в конце сентября подписал новый закон об образовании. Согласно закону, национальные меньшинства на Украине смогут обучаться в школах на родном языке только до пятого класса. С пятого класса образование ведется на государственном языке.

Закон был раскритикован рядом стран. Так, венгерский МИД 11 октября сообщил, что страна может ввести санкции против Украины, если будет доказано, что новый закон нарушает Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. В Будапеште считают, что новый закон ущемляет права 150 тыс. этнических венгров на Украине. Также власти Венгрии сообщали о намерении блокировать дальнейшую евроинтеграцию Украины.

В ответ Порошенко заявил, что закон был создан для того, чтобы дети из нацменьшинств владели двумя или тремя языками. Он также продемонстрировал свои знания польского, английского, русского и украинского языков, отметив, что знает еще болгарский и румынский языки.