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В США нашли потерянную скульптуру Огюста Родена
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В США нашли потерянную скульптуру Огюста Родена
Общество, 17:25
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В США нашли потерянную скульптуру Огюста Родена

В здании мэрии горда Мэдисона в штате Нью-Джерси обнаружили бюст Наполеона, созданный Огюстом Роденом около 1908 года и считавшийся утерянным, сообщает местное издание North Jersey News.

Подлинность бюста была подтверждена международным экспертом по современной скульптуре Джеромом Ле Блей еще летом 2015 года, но об этом до сих пор было неизвестно, пишет издание. Стоимость мраморного бюста оценивают в промежутке от $4 млн до $12 млн.

В среду, 11 октября, власти рассказали о происхождении бюста и о решении передать его Художественному музею Филадельфии. Скульптуру установят на выставке, приуроченной к столетию смерти Родена.

«Я часто слышал слухи, что это Роден, но, конечно, вы всегда слышите всевозможные слухи. Поэтому это было достаточно впечатляюще узнать, что слухи подтвердились», — отметил мэр Мэдисона Роберт Конли.

Бюст был куплен частным коллекционером вскоре после того, как она была выставлена в «Метрополитен-музее» в Нью-Йорке в 1915-1929 годах. С тех пор установить его местонахождение не могли.

В мае 2016 года на аукционе продали скульптуру Родена «Вечная весна» за рекордные $20,4 млн. До этого в феврале 2016 года, другую статую Родена, «Ирис — посланница богов», продали за $16,7 млн.

Теги: США , Наполеон , Огюст Роден
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