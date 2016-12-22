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Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха о «Матильде»
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Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха о «Матильде»
Конфликт вокруг «Матильды», 17:37
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Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха о «Матильде»
Патриарх Кирилл впервые высказался о «Матильде» Алексея Учителя. Это стало поводом для публичного обращения депутата Натальи Поклонской к генпрокурору Юрию Чайке
Наталья Поклонская (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, противница еще не вышедшего на экраны фильма «Матильда», обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма после призыва патриарха Кирилла к «художникам» добросовестно работать с историческими фактами. Об этом парламентарий сообщила РБК.

По ее словам, раньше в ответах на ее депутатские запросы по поводу «Матильды» надзорное ведомство ссылалось на отсутствие официальной позиции Русской православной церкви (РПЦ) по ситуации вокруг фильма. 12 октября патриарх Кирилл напрямую «Матильду» не упомянул, однако источник РБК в РПЦ подтвердил, что речь идет именно об этой картине.

Как отметил глава РПЦ, выступая на заседании Высшего церковного совета в Москве, при работе с историей легко уйти в лукавую трактовку — даже в мелочах. «Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом», — сказал он.

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10 октября Поклонская направила депутатский запрос (есть у РБК) к Чайке и попросила запретить общественную организацию «Христианское государство — Святая Русь», лидер которого Александр Калинин в данный момент находится под стражей по делу о принуждении владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя (по данным «РИА Новости», против него возбудили также дело об экстремизме).

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Поклонская также попросила «внести представление в адрес министра культуры с требованием принять меры к устранению нарушений закона, устранений их причин и способствующих им условий», отозвав прокатное удостоверение у «Матильды», которая «спровоцировала на совершение ряда тяжких преступлений и ставит под угрозу жизни и здоровье людей».

9 октября противники фильма обратились к патриарху Кириллу и подали ему 100 тыс. обращений от людей, «оскорбленных идеей фильма». 12 октября они попросили президента Владимира Путина не допустить выхода «Матильды».

Ранее депутаты Госдумы, посмотревшие фильм, не нашли в нем сцен, которые могли бы оскорбить чувства верующих. Они считают, что прокат фильма вызовет в обществе интерес к истории страны.

Автор: Илья Немченко.
Теги: Генпрокуратура , Юрий Чайка , Наталья Поклонская
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