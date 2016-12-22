На Украину прибыла вторая партия угля из США

В морской порт Южный под Одессой прибыла вторая партия угля из США. Об этом сообщается на странице порта в Facebook.

На борту судна Victoria находится 60 тыс. т угля, предназначенных для компании «Центрэнерго».

Ожидается, что еще два судна с 200 тыс. т угля прибудут на Украину в октябре.

Первая партия американского угля прибыла в порт Южный 13 сентября. Тогда 62 тыс. т разгрузили за рекордные 44 часа. Этот груз предназначался для снабжения украинских тепловых электростанций (ТЭС).

22 августа из США отправилось первое судно с углем, предназначенным для Украины. В его отправке принимали участие посол Украины в США Валерий Чалый. США отправляют уголь в рамках соглашения между украинской «Центрэнерго» и американской компанией XCoal. Его подписали 20 июня во время визита украинского президента Петра Порошенко в Вашингтон.

Во время визита Порошенко президент США Дональд Трамп заявил о готовности продавать Украине «миллионы и миллионы тонн угля». При этом США почти втрое увеличили стоимость угля для Украины — с $71 до 206 за тонну.