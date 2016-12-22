Адвокат заявил об исчезновении ста томов из дела Браудера

На проходящем в Тверском суде Москвы разбирательстве по делу финансиста Уильяма Браудера, главы фонда Hermitage Capital, и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, обвиняемых в преднамеренном банкротстве, адвокат заявил о пропаже ста томов из материалов дела.

«Нам известно, что в период предварительного следствия на экспертизу было отправлено огромное количество томов из нашего дела [о преднамеренном банкротстве Браудера]. Больше ста томов не вернулось. Все доказательства невиновности исчезли. Якобы они были выделены в какое-то другое уголовное дело», — заявил на заседании адвокат Черкасова.

В том числе речь идет о показаниях по делу самого Браудера. «Это огромное количество материалов, которые мы не изучили», — сказал представитель Черкасова.

Тверской суд в начале сентября приступил к рассмотрению уже второго уголовного дела в отношении Браудера. Согласно обвинительному заключению, он и Черкасов применили схему ухода от налогов, а узнав о расследовании этого факта правоохранительными органами, совершили вывод средств со счета принадлежавшей фонду компании «Дальняя степь», основным активом которой были 3,75 млн акций «Газпрома». Этот вывод средств привел к банкротству компании. Ущерб от преступных действий Браудера и Черкасова Федеральная налоговая служба оценила в 3,5 млрд руб.

Фонд Браудера Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 год был одной​ из крупнейших зарубежных инвестиционных структур на территории России. В 2008 году юрист фонда Сергей Магнитский был арестован по делу об уклонении фонда от уплаты налогов. По мнению Браудера, это стало местью за то, что юрист раскрыл схему вывода денег из бюджета страны за границу. В 2009 году Магнитский умер в СИЗО. После этого часть лиц, причастных, по мнению Браудера, к смерти юриста, были включены в санкционный «список Магнитского». Им запретили въезжать в США, их активы в этой стране были заморожены.

В 2013 году бизнесмен уже был заочно осужден за уклонение от уплаты налогов. Если Браудер будет задержан на территории России, ему грозит девять лет колонии.