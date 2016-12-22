Кортеж замглавы ОБСЕ столкнулся с украинским БТР в Донбассе

Кортеж замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александра Хуга столкнулся с машиной Вооруженных сил Украины между городом Карловка и селом Орловка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

Инцидент произошел 12 октября. «Обошлось без травм. Патруль СММ продолжил свое движение по плану», — сказали в пресс-службе, добавив, что детали происшествия будут опубликованы в ежедневном отчете.

Агентству «РИА Новости» в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня рассказали, что в ДТП попал бронетранспортер украинских силовиков.

Хуг находится на территории Донбасса с рабочим визитом с 10 по 14 октября. ОБСЕ планирует начать переговоры с ООН на тему возможного размещения миротворческой миссии в регионе. Также Хуг провел консультации с представителями Украины в СЦКК по поводу разведения сил в районе Станицы Луганской 18 октября. Представитель ОБСЕ выразил готовность оказать максимальное содействие в этом процессе.



В мае на дороге вблизи города Шахтерска, где пролегал маршрут патрулирования наблюдателей ОБСЕ, обнаружили мины. Всего нашли четыре взрывных устройства.

23 апреля автомобиль ОБСЕ подорвался на мине возле деревни Пришиб. В результате аварии погиб один гражданин США.

