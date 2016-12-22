И.о. секретаря генсовета «Единой России» стал Турчак

Андрей Турчак, который 12 октября покинул пост губернатора Псковской области, в этот же день назначен исполняющим обязанности секретаря генерального совета «Единой России», как и анонсировал РБК.

Как сообщает агентство «Интерфакс», о новой должности Турчака ему объявил Дмитрий Медведев. Как рассказал премьер, который одновременно является председателем «Единой России», он уже обсуждал кадровое назначение с Турчаком на прошлой неделе. «Сейчас это стало юридически возможным», — добавил он.

Турчак в свою очередь пообещал приумножить поддержку партии населением. «У нас впереди главное политическое событие — выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов», — сказал он.

О том, что именно Турчак сменит Сергея Неверова (избранного главой фракции ЕР в Государственной думе) на посту секретаря генсовета, РБК сообщал 10 октября со ссылкой на три источника, близких к партийному руководству.

Ранее собеседники РБК, близкие к администрации президента, рассказывали, что Турчак являлся наиболее вероятным сменщиком Неверова, ради чего готов покинуть пост губернатора Псковской области, которым стал «тяготиться».

Согласно уставу «Единой России» секретарем генсовета может быть только член этого органа. Турчак членом генсовета не является. Однако устав позволяет назначить временно исполняющим обязанности секретаря генсовета в случае, если прежний глава досрочно покинул свой пост, и врио главы генсовета не обязательно должен быть членом этого органа.



Андрею Турчаку 42 года. Губернаторский пост он занимал с 2009 года. До назначения губернатором Турчак был членом Совета Федерации от Псковской области, депутатом заксобрания Псковской области, председателем координационного совета «Молодой гвардии Единой России».