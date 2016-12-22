Клименко заявил об «очень плохом прогнозе» по легализации криптовалют

По мнению советника президента по вопросам интернета Германа Клименко, криптосообщество должно само объединиться и принести на стол чиновников законопроект, только тогда в разработке регулирования будут какие-то сдвиги

Герман Клименко (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко заявил, что, по его мнению, по легализации криптовалют и ICO (Initial Coin Offering — привлечение финансирования в проект через продажу токенов) «пока прогноз очень плохой».

Выступая на International Blockchain Forum в Москве, он отметил, что криптосообщество должно само объединиться и принести на стол чиновников законопроект, только тогда в разработке регулирования будут какие-то сдвиги.

«Ничего не будет, пока вы не составите дружно бумажечку, иначе там уже составят другую бумагу, написанную хорошим юридическим языком, пока вы не создадите ассоциацию, пока друг с другом не договоритесь», — обратился он к аудитории. «Почему у меня на столе до сих пор нет законопроекта?» — спросил Клименко у присутствующих.

В среду, 11 октября, министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство будет осуществлять регулирование процессов эмиссии, майнинга и обращения криптовалют, решение об этом принято на прошедшем во вторник совещании у президента России Владимира Путина.

«Государство должно взять это все под контроль. О конкретных параметрах не буду сейчас говорить, но в целом договорились о том, что государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать на законодательном уровне», — пояснил министр.

В то же время бывший глава Минфина Алексей Кудрин считает, что легализации криптовалют в России не случится в ближайшие два-три года.