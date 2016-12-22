Модный дом Gucci откажется от использования меха

Итальянский модный дом Gucci откажется от мехов, начиная с коллекции весна-лето 2018. Об этом заявил генеральный директор компании Марко Биззарри во время выступления в Лондонском колледже моды, передает Би-би-си.

Биззарри уточнил, что компания прекратит использовать и рекламировать мех животных, а также присоединится к «Альянсу без меха» (Fur Free Alliance).

Вся оставшаяся меховая одежда будет выставлена на благотворительный аукцион. Вырученные на нем деньги направят в организации по защите животных.

По словам Биззарри, такое решение было принято благодаря назначенному в 2015 году креативному директору Алессандро Микеле.

Ранее от использования меха отказался ряд других брендов: Hugo Boss, Calvin Klein, Giorgio Armani и Ralph Lauren.