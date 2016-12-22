«Руссоль» пожаловалась на нехватку полувагонов для перевозки продукции

Крупнейший производитель технической соли — компания «Руссоль» обратилась к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с жалобой на нехватку полувагонов для перевозки продукции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в письме директора «Руссоли» Сергея Черного говорится о том, что компания оказалась в «сложнейшем положении», так как не может выполнить обязательства по поставкам товаров потребителям. По словам Черненко, Федеральная грузовая компания (ФГК) и Первая грузовая компания (ПГК) отказываются полностью удовлетворить заявки «Руссоли» на полувагоны. Как говорится в письме, при потребности в 4 тыс. полувагонов в месяц «в лучшем случае их собственники обеспечивают 2,5 тыс.».

По словам Черного, «Руссоль» получала отказы в ответ на просьбы заключить долгосрочные контракты с ФГК и ПГК. Операторы грузоперевозок ссылались на дефицит полувагонов, а закупать новые они не готовы из-за высокой стоимости и долгой окупаемости.

В пресс-службе Дворковича заявили «Коммерсанту», что получили письмо директора «Руссоли». «Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минтрансу будет поручено проанализировать вопрос и представить предложения», — отметил представитель Дворковича.

В компании добавили, что в конце лета аналогичное обращение было направлено в ФАС, однако срок ответа еще не подошел. В пресс-службе ведомства подтвердили получение письма, отметив, что в настоящее время анализируют данный вопрос.

В «Руссоли» предположили, что дефицит полувагонов образовался из-за их массового списания в 2016 году, в тот же момент компания начала испытывать проблемы с подвижным составом. Тогда были выведены из эксплуатации около 115 тыс. полувагонов. В то же время, как отметил «Коммерсантъ», сигналов о проблемах с перевозкой продукции от второго игрока на рынке технической соли — «Уралкалия» — не поступало.

В августе сообщалось, что ПГК закупила у Уралвагонзавода 7 тыс. полувагонов повышенной грузоподъемности общей стоимостью $271,2 млн. Данный контракт назван самым крупным соглашением по закупке подобного подвижного состава. К концу 2016 года у ПГК имелось 68,2 тыс. обычных полувагонов. До этого оператор списал около 50 тыс. старых грузовых вагонов, так как с января 2016 года в России запретили продлевать их срок службы.

«Руссоль», как говорится на сайте компании, является крупнейшим в России производителем технической соли. После реорганизации в 2008 году она объединила три «мощнейших» месторождения соли: Илецкое (разведанные запасы составляют 568,4 млн т), Усольское (4 млрд т) и Баскунчакское (запасы заявлены компанией как «неисчерпаемые»). Также компания владеет Новомосковским заводом по переработке соли. Потребителями продукции «Руссоли» являются стратегические (включая военно-промышленный комплекс) и социально значимые предприятия (энергетика, коммунальное хозяйство).