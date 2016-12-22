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Автодорожную арку Крымского моста подготовили к установке на опоры
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Автодорожную арку Крымского моста подготовили к установке на опоры
Общество, 09:58
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Автодорожную арку Крымского моста подготовили к установке на опоры

Строители подготовили к установке на опоры Крымского моста автодорожную арку весом 5,5 тыс. т. Об этом говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост», поступившем в РБК.

Видео: Информационный центр «Крымский мост»

«После передачи арки от завершивших морскую часть операции моряков мостостроителям в ночное время проводилась подготовка ко второй части морской операции, а именно к подъему арки в проектное положение», — приводятся в сообщении слова начальника компании — заказчика строительства ФКУ Упрдор «Тамань» Романа Новикова.

Уточняется, что подготовительные работы завершены, арка готова к подъему.

Видео: Информационный центр «Крымский мост»

Накануне, 11 октября, арочный пролет автомобильной части Крымского моста был доставлен в створ между фарватерными опорами.

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В августе была установлена ​железнодорожная фарватерная арка моста. 29 августа под ней прошло первое судно ​ — сухогруз «Святитель Алексий», следовавший из Азовского моря в Черное.

Строительство автомобильного и железнодорожного Крымского моста через Керченский пролив было начато в феврале 2016 года. Он должен связать Крым и Краснодарский край. Длина моста составит 19 км. Стоимость проекта оценивается в 228,3 млрд руб. Автомобильное движение по мосту планируется открыть в декабре 2018 года.

Теги: «Крымский мост» , автодорожная арка
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