В правительстве одобрили проект налоговых льгот для участников реновации

Правительственная комиссия поддержала проект поправок в законопроект о налоговых льготах для участников реновации. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, Фонд реновации Москвы будет освобожден от налога на прибыль.

Изначально в законопроекте о налоговых преференциях, внесенном в Госдуму депутатом-единороссом Николаем Гончаром, говорилось о полном освобождении фонда от налогов. В поправках, одобренных правительством, предусматривается компромисс — возможность отнесения к расходам при исчислении налога на прибыль всех затрат фонда по программе реновации, в том числе расходы на снос и строительство домов.

«Идея освободить фонд от налогов логична, ведь его основной целью будет не коммерческая реализация жилья, а улучшение жилищных условий москвичей». — пояснил газете президент ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин.

Кроме того, в одобренных поправках говорится о налоговых льготах и для физических лиц. Так, граждане в случае дохода в виде квартиры или получения денежного возмещения будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).