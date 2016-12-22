Госдеп потребовал от Турции доказательства обвинений в адрес дипломатов

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлюту Чавушоглу «выразил обеспокоенность» задержанием работников посольства Соединенных Штатов в Анкаре. Об этом говорится на сайте Госдепа.

Кроме того, Вашингтон обеспокоен и задержаниями в Турции ряда американских граждан. Глава Госдепа, согласно заявлению, подчеркнул необходимость того, чтобы «турецкое правительство представило доказательства обвинений» в адрес дипломатов Соединенных Штатов.

Как отмечается, Тиллерсон и Чавушоглу договорились поддерживать контакты по данной ситуации.

Дипломатический скандал между Вашингтоном и Анкарой разразился 8 октября. Поводом послужил арест в начале октября турецкими властями сотрудника генконсульства США в Стамбуле, гражданина Турции Метина Топуза. Ему предъявили обвинение в шпионаже и причастности к несостоявшейся попытке госпереворота в июле 2016 года.

Вашингтон, согласно заявлению посольства США в Турции, был «глубоко встревожен» арестом Топуза. США осудили действия правоохранительных органов Турции, а предъявленные ему обвинения назвали «необоснованными». В результате США ответили Турции на арест своего дипломата визовыми ограничениями, прекратив выдачу неиммиграционных виз.

8 октября турецкое посольство в США заявило, что приостанавливает оказание услуг по выдаче виз для американских граждан. Турецкие власти добавляли, что имеют полное право возбуждать уголовное дело против своего гражданина на территории республики.