Посольство России заявило о сорванных флагах с торгпредства в Вашингтоне
Политика, 02:18
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Посольство России заявило о сорванных флагах с торгпредства в Вашингтоне
Посольство России в США рассказало о сорванных флагах со здания Торгового представительства в Вашингтоне, закрытого по решению американских властей. Об этом представители российского посольства сообщили в Twitter.
«Требуем прекратить антироссийские действия», — сказано в сообщении.
Ранее посольство России сообщило, что флаги были также «украдены» с российских консульских зданий в Сан-Франциско. В посольстве назвали произошедшее «очередным позорным событием» и потребовали возврата флагов.
Позднее в Госдепе подтвердили информацию о снятых флагах. В ведомстве уточнили, что атрибуты «были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий».