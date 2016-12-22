Посольство России заявило о сорванных флагах с торгпредства в Вашингтоне

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Депутата Украины — главу футбольной команды «Днепр-1» избили фанаты

Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным

Госдеп объяснил исчезновение флагов с российских дипломатических объектов

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 20 человек

Румыния отказала в лицензии российскому каналу из-за угрозы пропаганды

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Минздрав разработал порядок оказания телемедицинской помощи

Киев обвинил Будапешт в поддержке сепаратизма в Закарпатье

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Стадион на чемоданах: что обещают построить на месте «Торпедо»

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