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Российский миллиардер выставит на аукцион работу да Винчи за $100 млн
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Российский миллиардер выставит на аукцион работу да Винчи за $100 млн
Общество, 22:27
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Российский миллиардер выставит на аукцион работу да Винчи за $100 млн

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев выставляет на аукцион картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). Как выяснило издание, Рыболовлев планирует продать полотно на аукционе Christie’s в Нью-Йорке, который пройдет 15 ноября. Стартовая цена картины — $100 млн. Как сообщает The Wall Street Journal, на торгах могут установить новый рекорд: несколько лет назад на лондонском Sotheby's за $120 млн продали картину художника Эдварда Мунка «Крик».

Картина «Спаситель мира» написана около 1500 года, она находилась в коллекциях королевских семей Европы. Впервые она была представлена на аукционе Sotheby’s в 1958 году. Тогда ее авторство не было окончательно установлено, и картину условно отнесли к «школе да Винчи». Тогда она была продана всего лишь за £45. Однако в 2011 году было объявлено, что «Спаситель мира» принадлежит кисти Леонардо да Винчи. Тогда же картина была представлена в национальной галерее в Лондоне в рамках выставки, посвященной художнику.

В 2013 году картина была продана швейцарскому торговцу искусством Иву Бувьеру за $80 млн, а тот перепродал ее российскому миллиардеру Рыболовлеву за $127,5 млн. Впоследствии Рыболовлев обвинил Бувьера в мошенничестве и обратился в суд. Как рассказал газете юрист Ива Бувьера Рон Соффер, Рыболовлев, продающий картину по цене меньшей, чем он заплатил при ее приобретении, пытается «закрыть болезненную главу», связанную с судебными спорами с Бувьером.

Представитель Рыболовлева подтвердил WSJ намерения бизнесмена продать картину.

Всего, пишет WSJ, насчитывается не более 20 картин с установленным авторством художника Леонардо да Винчи. Все, кроме «Спасителя мира», находятся в государственных музейных коллекциях.

В конце сентября стало известно о нахождении эскиза картины «Мона Лиза», принадлежность которого к работам Леонардо да Винчи была также доказана. К такому выводу пришли специалисты музея Лувра. Эскиз хранится в замке Шантийи, ныне являющемся музеем.

Рыболовлев занял 15-ю строчку рейтинга Forbes 200 богатейших бизнесменов России в 2017 году. Его состояние оценили в $7,3 млрд.

Теги: Аукцион , Леонардо да Винчи , Дмитрий Рыболовлев
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