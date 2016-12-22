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Глава МИД КНДР пообещал США «огненный град»
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Глава МИД КНДР пообещал США «огненный град»
Политика, 20:36
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Глава МИД КНДР пообещал США «огненный град»

Народ КНДР требует наказать США за агрессивную политику «огненным градом», заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо в интервью агентству ТАСС.

По словам министра, ракетные войска КНДР «обладают неисчерпаемой силой» и не оставят США «безнаказанными». «Теперь пришла очередь США расплатиться, и вся наша армия и народ настоятельно требуют, что с американцами надо свести окончательные счеты только нанесением огненного града, а не словами», — сказал Ли Ён Хо

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Он добавил, что президент США Дональд Трамп своей «безумной и воинственной» речью на 72-й сессии Генассамблеи ООН «зажег фитиль войны» против КНДР.

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Президент США Дональд Трамп провел 10 октября совещание с членами Совета национальной безопасности, темой которого стала реакция на «агрессию» КНДР. В тот же день для проведения учений к границам КНДР отправились два американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B.

Президент Трамп выступил с угрозами в адрес КНДР 19 сентября на 72-й сессии Генассамблеи ООН. Он заявил, что если Северная Корея не остановит свою ядерную программу, США будут вынуждены «полностью уничтожить» страну.
 

Теги: США , МИД , КНДР
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