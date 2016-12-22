СБУ задержала планировавших теракты в Мариуполе диверсантов из ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала диверсантов, которые хотели совершить теракты в Мариуполе. Об этом заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает «112 Украина».

По его словам, задержаны были диверсанты из ДНР. У задержанных нашли две противопехотные мины, которые были оснащены дистанционными приводом.

«В этот раз нам удалось предотвратить ряд терактов», — сказал Грицак. В частности, по данным властей, готовился взрыв на перроне железнодорожного вокзала Мариуполя перед поездом Мариуполь — Киев. «Точная дата совершения этого теракта должна была быть определена тем, кто организовывал этот теракт», — сказал Грицак. По словам главы СБУ, диверсанты также планировали «по заданию кураторов» взорвать социальные и инфраструктурные объекты «в мирных регионах Донецкой области».

В свою очередь, в ДНР заявили, что спецслужбы самопровозглашенной республики непричастны к подготовке теракта в Мариуполе, передает «Интерфакс». Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в ДНР «не пойдут по пути Киева — по пути терактов». «В Мариуполе живут наши люди, никому из них мы не желаем зла, и террористические методы в своей работе не используем», — добавил он. Заявления СБУ о задержании готовивших теракты граждан он назвал «провокацией».