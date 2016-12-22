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В Белоруссии арестовали российского исследователя анархизма Петра Рябова
Общество, 17:40
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В Белоруссии арестовали российского исследователя анархизма Петра Рябова

Доцент кафедры философии Московского педагогического университета Петр Рябов, который приехал в Гродно для того, чтобы прочитать лекцию по политической философии, был арестован правоохранительными органами Белоруссии на шесть суток. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна», информацию РБК подтвердил организатор лекции.

По словам собеседника РБК, Петра Рябова задержали во вторник, 10 октября, когда он собирался выехать в Москву из белорусских Барановичей.

«Больше десяти милиционеров окружили Петра Рябова и человека, который его провожал в Москву. У них проверили документы и задержали, так как философ якобы ругался матом. Сегодня прошел суд, где Рябова признали виновным в том, что он матерился и распространял экстремистские материалы», — рассказал собеседник РБК.

По информации правозащитного центра «Весна», ночь Рябов провел в изоляторе временного задержания Барановичского ГОВД, а 11 октября его доставили в суд Барановичского района и города Барановичи.

Организатор лекции также рассказал, что у Рябова для лекционного тура с собой была анархистская брошюра «Свобода или смерть».

«В итоге Рябова осудили на шесть суток в изоляторе временного содержания города Барановичи, а провожающий его человек потребовал ввести в дело адвоката, и теперь суд состоится в пятницу», — рассказал собеседник РБК.

Как уточняют правозащитники «Весны», 11 октября суд Барановичского района и города Барановичи арестовал Рябова и еще одного участника мероприятия по статье «мелкое хулиганство» (ст. 17.1 КоАП Белоруссии).

По данным правозащитного центра, Рябов приехал для того, чтобы прочитать 9 октября в «Центре городской жизни» Гродно лекцию «Либертарная социальная мысль последней трети XX — начала XXI вв.», однако мероприятие было сорвано милицией, которая «ворвалась» в помещение и задержала 16 человек, в том числе лектора. Через несколько часов задержанных стали выпускать.

Правозащитный центр «Весна» был создан в апреле 1996 года во время массовых акций протеста оппозиции Белоруссии. Центр оказывал помощь арестованным участникам протестов и их семьям. Решением Верховного суда Белоруссии в октябре 2003 года общественное объединение «Правозащитный центр «Весна» было лишено государственной регистрации в республике. Тем не менее в марте 2004 года центр «Весна» был принят в Международную федерацию за права человека (FIDH).

Петр Рябов — кандидат философских наук, доцент кафедры философии Московского педагогического государственного университета им. В.И. Ленина. Рябов — исследователь истории и философии анархизма.

Теги: Россия , арест , Белоруссия , задержание
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