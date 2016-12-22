Последователя «бога Кузи» объявили в розыск за кражу 215 млн руб.

Полиция объявила в розыск мужчину, который похитил 215 млн руб., хранившихся как вещественные доказательства по делу против Андрея Попова, провозгласившего себя «богом Кузей». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

В производстве полиции находится уголовное дело в отношении 59-летнего уроженца Омска по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), говорится в сообщении. Собеседник в московском главке сообщил ТАСС, что подозреваемый является последователем секты.

Согласно данным МВД, объявленный в розыск мужчина изготовил поддельные документы, с помощью которых в 2016 году было вынесено решение о взыскании в его пользу более 215 млн руб., которые хранились как вещественные доказательства по уголовному делу. По словам источника «Интерфакса», похищенные средства хранились в качестве вещественных доказательств по уголовному делу в отношении «бога Кузи».

В отношении мужчины вынесено постановление о привлечении его по делу в качестве обвиняемого. По данным полиции, на его банковских счетах обнаружена и заблокирована часть похищенных денег — более 85 млн руб. Также было установлено и изъято купленное им на похищенные деньги имущество.

Как сообщила РБК пресс-секретарь Химкинского суда Московской области Полина Вдовцова, судья Дмитрий Дубровин вынес решение об изъятии денежных средств в размере 215 млн руб. в пользу Юрия Цукермана, не зная, что деньги находятся под арестом. «В мае 2016 года от Юрия Цукермана поступил иск в Химкинский суд об изъятии денежных средств по договору хранения у Жанны Фролушкиной (фигуранта дела «бога Кузи». — РБК). Цукерман утверждал, что эти 215 млн руб. принадлежат ему. Фролушкина сейчас находится под стражей», — сказала Вдовцова.

В суд не поступало документов о том, что деньги были под арестом, отметила пресс-секретарь. «Спустя три месяца от МВД поступает сообщение, что деньги арестованы, и решение в пользу Цукермана не должно было быть вынесено», — пояснила Вдовцова. По ее словам, после этого дело было передано судье Химкинского суда Наталье Тягай, которая позже, в ноябре, отказала в удовлетворении иска Цукермана.

«Так как от МВД поступило в суд заявление о повороте исполнения решения судьи Дубровина, Тягай пересмотрела решение и отказала в удовлетворении иска. Цукерман эти деньги никогда не получал», — добавила Вдовцова. По ее словам, в ноябре 2016 года судья Дмитрий Дубровин ушел в отставку «по собственному желанию».

Лидер секты «бога Кузи» Андрей Попов выдавал себя за «епископа Романа» (или «владыку Романа»), возглавляющего Сарненскую епархию Украинской православной церкви. После того, как его уличили во лжи, он провозгласил себя «богом».

В отделе столичного патриархата считают, что секта «бога Кузи» носит деструктивный характер. В ней применяются «методы физического и психического воздействия на человека, вплоть до угроз и избиений».

Попов и некоторые его помощники являются фигурантами дела о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц. Их задержали утром 10 сентября 2015 года. При обыске у них были изъяты свыше 43 млн руб. и не менее $100 тыс., специфическая литература и экзотические животные. «Бог Кузя» не признал вою вину и отказался давать показания. Он был арестован 11 сентября того же года.

В конце октября Мосгорсуд признал его арест законным. Кроме него были арестованы его предполагаемые сообщники — Галина Маркевич и Надежда Розанова.

В ноябре Андрей Попов стал фигурантом другого дела по ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Кроме Попова по делу проходят его соратники.