Более 90% россиян заявили о недопустимости новой революции

Новую революцию считают недопустимой 92% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Пять лет назад, в 2012 году, так считали 78% респондентов. Число тех, кто заявил о необходимости новой революции в стране, сократилось за этот период с 13 до 5%. Результаты опроса ВЦИОМа поступили в РБК.

Еще 3% респондентов затруднились ответить, нужна ли России новая революция. Кроме того, более трети россиян (42%) затруднились ответить на вопрос, какие цели преследовали сторонники Октябрьской революции. Второй по популярности ответ — организация госпереворота и смена политического строя в России, так ответили 19%. 13% считают, что революционеры пытались изменить жизнь к лучшему. По мнению большинства россиян, целью большевиков не были свобода (4%), мир (2%) или справедливость (1%).

На то, что революция 1917 года произошла в интересах всего общества или большей его части, указали 46% россиян. Ровно столько же не согласны с этим утверждением, заявив, что революция произошла в интересах меньшинства (13%) или небольшой группы лиц (33%).

Последствия Октябрьской революции для России в целом оцениваются положительно. О том, что революция дала толчок социальному и экономическому развитию страны, заявили 38% респондентов. 23% считают, что революция открыла новую эру в истории России. События 1917 года назвали катастрофой 13%, еще 14% считают, что они затормозили социально-экономическое развитие страны. Затруднились ответить 12%.

Из существовавших во время революции политических сил современные россияне больше всего симпатизируют большевикам — 32% участников опроса (однако среди них, в основном, люди пенсионного возраста). Но 36% заявили, что не поддержали бы ни одно из течений.

ВЦИОМ также приводит данные других посвященных революционной тематике опросов, проведенных за последнее время. Так, социологи отметили, что в России исчез «революционный энтузиазм», который наблюдался в начале 1990-х годов. В 2016 году 27% респондентов предпочли бы не участвовать в Октябрьской революции, если бы жили в начале XX века, а 16% заявили, что уехали бы за границу.

Главной причиной революции 45% респондентов назвали тяжелое положение народа (также по данным опроса 2016 года).

Социологи отметили, что в российском обществе растут симпатии к политическим деятелям начала XX века — Николаю II, Феликсу Дзержинскому, Владимиру Ленину и Иосифу Сталину.

Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМом в 1990 году, 13% ответили, что не стали бы участвовать в Октябрьской революции, а 10% не поддержали бы ни одно из действующих политтечений.

В сентябре ВЦИОМ по результатам проведенного опроса выяснил, что у большинства россиян нет «полноценного понимания» исторических процессов. Только 11% респондентов смогли правильно ответить на вопрос, кого свергли большевики в октябре 1917 года.