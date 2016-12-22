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«Ростелеком» рассказал о планах продать здание «Центрального телеграфа»
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«Ростелеком» рассказал о планах продать здание «Центрального телеграфа»
Бизнес, 15:59
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«Ростелеком» рассказал о планах продать здание «Центрального телеграфа»

Компания «Ростелеком» планирует продать здание «Центрального телеграфа» (ЦТ) на улице Тверская в Москве. Об этом сообщил президент компании Михаил Осеевский, передает «РИА Новости».

По его словам, уже принято решение, что из здания будет вывезено технологическое оборудование. После этого компания «Центральный телеграф», которая является «дочкой» «Ростелекома», будет разделена на два направления, а именно операционное и владение недвижимостью, рассказал Осеевский. «И будем определяться с будущим этого здания», — заметил он.

«Мы исходим из того, что эту задачу надо реализовать качественно, поэтому жестких сроков не ставим», — заметил президент «Ростелекома».

«К нам приходил целый ряд крупных игроков, у которых есть видение того, что с ним концептуально можно сделать», — добавил Осеевский. По его словам, в частности, было озвучено предложение сделать из здания многофункциональный комплекс с торговыми зонами, гостиницами, апартаментами и ресторанами.

По словам представителя ЦТ, крупнейшим собственником площадей в здании является «дочка» «Ростелекома» «Центральный телеграф», которая владеет 35,15 тыс. кв. м. Еще 4,8 тыс. кв. м принадлежат компании «Юника Инвест», у Минкомсвязи — 10 тыс. кв. м, а 1,3 тыс. кв. м сдается в аренду.

Здание «Центрального телеграфа» было построено в 1925–1927 годах по проекту Ивана Рерберга и инженера Семена Гинзбурга. Оно было возведено в стиле между модерном и конструктивизмом. Здание Центрального телеграфа было признано памятником архитектуры.

Теги: продажа , «Ростелеком» , Недвижимость
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