Прокуратура обжаловала приговор по «делу реставраторов»

Прокуратура обжаловала приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову по делу о хищениях при реставрации объектов культурного наследия, сообщила пресс-секретарь Дорогомиловского суда Евгения Горохова РБК.

«Апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении Пирумова и других фигурантов дела поступило в суд. Дата рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена», — сообщила Горохова.

Прокуратура считает, что назначенное подсудимым наказание несоразмерно содеянному ими.

По данным источника ТАСС, знакомого с ситуацией, прокуратура просит назначить Пирумову наказание в пять лет лишения свободы, а также оштрафовать его на 1 млн руб. и лишить государственной награды.

9 октября Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к полутора годам колонии общего режима и освободил его в зале суда в связи с отбытием срока наказания. Также он был оштрафован на 300 тыс. руб.

Четверо фигурантов дела (включая бывшего директора управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо), остававшиеся под арестом до приговора, получили реальные сроки до полутора лет и были освобождены в зале суда. Еще трое обвиняемых получили условные сроки.

Пирумов обвинялся в хищении свыше 164 млн руб., выделенных на восстановление архитектурных памятников, в том числе Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве.