Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,18 57,73 EUR Нал. 68,77 68,23 USD Бирж. 57,87 -0,11 EUR Бирж. 68,41 -0,08 USD ЦБ. 57,92 -0,15 EUR ЦБ. 68,50 +0,15 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4789,03 +37,09 ММВБ 2097,60 +0,51% РТС 1141,70 +0,60% Brent 56,96 +0,73% DJIA 22830,68 +0,31% Nasdaq 6587,25 +0,11% FTSE 7535,33 -0,04%
Прокуратура обжаловала приговор по «делу реставраторов»
Лента новостей
Президент Туркмении подарил Путину алабая 12:23, Политика Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд руб. 12:21, Общество Чемпион СССР по футболу умер в Швеции в возрасте 59 лет 12:15, Спорт Активисты SERB снова демонтировали мемориальную табличку с дома ​Немцова 12:11, Политика Полад Бюльбюль-оглы отказался от борьбы за пост главы ЮНЕСКО 11:57, Политика Прокуратура обжаловала приговор по «делу реставраторов» 11:54, Общество Прохоров и Вексельберг продали 3% UC Rusal за $315 млн 11:52, Бизнес «Алиса» против Siri: какой голосовой помощник оказался «умнее» 11:36, Технологии и медиа  Российская индустрия моды готовится к качественному прорыву 11:31, РБК и легпром России Савченко заявила о неспособности Европы признать Россию «агрессором» 11:28, Общество Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского 11:27, Общество Bloomberg назвал кандидатов на замену Медведева после выборов президента 11:26, Политика Адвокат назвал корпоративным давлением задержание совладельца «Юлмарта» 11:15, Бизнес Госдума приняла закон об увеличении штрафов за непропуск пешеходов 11:13, Авто Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на ЧМ-2018 11:12, Спорт Семь стартапов, нашедших альтернативу животным продуктам 11:10, Партнерский материал В Крыму рассказали о замене санкционных VW техникой из Японии 10:54, Политика СК заявил о заочном аресте украинцев за нападения на дипучреждения России 10:41, Общество Сборная США впервые за 32 года пропустит чемпионат мира по футболу 10:15, Спорт ФСБ задержала подозреваемого в экстремизме за переписку в мессенджере 09:47, Политика «Комсомольская правда» назвала «проколом» статью о смерти Хворостовского 09:42, Общество ФСБ заявила о пресечении деятельности «Хизб ут-Тахрир» в Бахчисарае 09:28, Политика «Коммерсантъ» назвал причину гибели Су-24 в Сирии 09:01, Политика Глава МИД Сербии спел песню Эрдогану 08:45, Политика Трамп отметил игру Малкина словами о двуглавом монстре 08:30, Общество Как СМИ и блогеры «хоронят» живых знаменитостей 08:29, Фотогалерея  Директор Приморского океанариума подал в отставку после гибели дельфина 08:03, Общество Опубликовано видео транспортировки автодорожной арки Крымского моста 07:44, Общество
Прокуратура обжаловала приговор по «делу реставраторов»
Общество, 11:54
0
Прокуратура обжаловала приговор по «делу реставраторов»

Прокуратура обжаловала приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову по делу о хищениях при реставрации объектов культурного наследия, сообщила пресс-секретарь Дорогомиловского суда Евгения Горохова РБК.

«Апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении Пирумова и других фигурантов дела поступило в суд. Дата рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена», — сообщила Горохова.

Прокуратура считает, что назначенное подсудимым наказание несоразмерно содеянному ими.

По данным источника ТАСС, знакомого с ситуацией, прокуратура просит назначить Пирумову наказание в пять лет лишения свободы, а также оштрафовать его на 1 млн руб. и лишить государственной награды.

Бывшего замминистра культуры Пирумова освободили в зале суда
Общество

9 октября Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к полутора годам колонии общего режима и освободил его в зале суда в связи с отбытием срока наказания. Также он был оштрафован на 300 тыс. руб.

Четверо фигурантов дела (включая бывшего директора управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо), остававшиеся под арестом до приговора, получили реальные сроки до полутора лет и были освобождены в зале суда. Еще трое обвиняемых получили условные сроки.

Как развивалось «дело реставраторов»: хроника следствия
Общество

Пирумов обвинялся в хищении свыше 164 млн руб., выделенных на восстановление архитектурных памятников, в том числе Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве.

Теги: прокуратура , Приговор , Григорий Пирумов , "дело реставраторов"
Главное
Bloomberg назвал кандидатов на замену Медведева после выборов президента Политика
Материалы по теме
Бывшего замминистра культуры Пирумова освободили в зале суда Общество
Для бывшего замминистра культуры Пирумова запросили 5 лет за хищения Общество
Суд продлил арест замминистра культуры Пирумова до 15 октября Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку