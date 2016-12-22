Выпуском The Moscow Times займется глава кейтеринговой компании

Гендиректор кейтеринговой компании «Аэромар» ​Владимир Джао приобрел 51% акций издателя газеты The Moscow Times. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на медиарынке.

Эта информация также подтверждается данными системы СПАРК. Согласно этим данным, Джао владеет 51% акций издательской компании ООО «ТИЭМТИ», созданной в июне. Еще 19% принадлежит основателю издания Дерку Сауэру. Светлана Коршунова, партнер Сауэра, владеет долей в 30%.

Как пояснил «Коммерсанту» сам Сауэр, Джао является его давним старым другом. При этом, отметил предприниматель, Джао будет выступать в качестве партнера, и не будет заниматься непосредственным контролем издания. Эта схема потребовалась для того, чтобы обойти российский закон о СМИ, который запрещает иностранцам контролировать более 20% в российских СМИ.

Сауэр является основателем издательского дома Independent Media. Публикации газеты The Moscow Times в 1992 году стали первым проектом компании в России. В 2005 году Independent Media купила финская медиагруппа Sanoma. Помимо The Moscow Times Сауэр запустил в России газету «Ведомости», а также журнал Cosmopolitan.

После принятия закона об ограничении доли иностранных владельцев в российских СМИ в 2015 году издание The Moscow Times было продано предпринимателю Демьяну Кудрявцеву. В мае стало известно, что Сауэр ведет переговоры о выкупе издания, однако позднее он опроверг эту информацию.

В конце июля стало известно, что МВД лишило Кудрявцева российского гражданства. После этого предприниматель, имеющий также паспорт Израиля, был вынужден на время покинуть страну.