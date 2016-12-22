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Роскомнадзор заставит поисковые системы удалить Rutracker
Общество, 06:56
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Роскомнадзор заставит поисковые системы удалить Rutracker
Поисковые системы должны исключить из результатов выдачи заблокированные в России сайты, заявил представитель Роскомнадзора. В ближайшее время ведомство намерено потребовать от поисковиков скорректировать выдачу результатов
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Роскомнадзор намерен потребовать от поисковых систем исключить заблокированные в России сайты из выдачи по запросу пользователей. Об этом, как пишут «Известия», заявил официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский.

По словам Ампелонского, это требование коснется как уже заблокированных сайтов, так и тех, которые будут запрещены в будущем. Каждый раз после блокировки очередного сайта в офисы поисковых систем будут направляться требования исключить его из выдачи. 

Как отмечает издание, более 70% пользователей приходят на заблокированные сайты именно через поисковые системы. Так, при проверке через поисковые системы, видно, что заблокированный за пиратский контент сайт Rutracker.org из своей выдачи исключила только поисковая система Mail.Ru. Google и Яндекс продолжают показывать ссылку на этот сайт по запросу пользователя.

Ранее стало известно, что в структуре Роскомнадзора появился департамент, который занимается изучением способов блокировки сайтов. Он должен помочь  ведомству в пресечении работы анонимайзеров и VPN-сервисов.

В Роскомнадзоре заявили о планах сократить реестр запрещенных сайтов
Технологии и медиа

В начале октября ведомство сообщило о своем намерении сократить список заблокированных сайтов, исключив из него недействующие и дублирующиеся ресурсы. Необходимость чистки реестра связана с его ограниченной емкостью. Всего в реестр ведомства можно внести около 1 млн записей. Однако, как отметил начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Денис Пальцин, есть риск того, что после внесения в список более 300 тыс. сайтов, реестр «забьется».

Авторы: Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев.
Теги: Интернет , Роскомнадзор
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