США отправили к границам КНДР два стратегических бомбардировщика

США направили два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer для проведения учений вблизи границ Северной Кореи, сообщает Reuters. В полете их сопровождали южнокорейские истребители.

Бомбардировщики отправились к Корейскому полуострову с авиабазы на острове Гуам. Позднее к ним присоединились два истребителя F-15K ВВС Южной Кореи. Самолеты отработали нанесение ударов по наземным целям у восточного побережья Корейского полуострова. После этого они пересекли территорию Южной Кореи и направились в район Желтого моря.

Сверхзвуковые бомбардировщики B-1B стоят на вооружении американских ВВС с 1985 года. Они способны нести как обычное, так и ядерное вооружение. Они способны преодолевать ПВО противника на скорости более 1300 км/ч.

В этот же день в Вашингтоне прошло совещание президента США Дональда Трампа с членами Совета национальной безопасности, Президент обсудил вместе с главой Пентагона и председателем Объединенного комитета начальников штабов возможные меры ответа на военную угрозу со стороны КНДР.

В начале октября стало известно, что Вашингтон намерен направить к берегам Корейского полуострова очередную авианосную ударную группу c авианосцем USS Ronald Reagan. Авианосец должен прибыть в район дислокации в период с 15 по 20 октября.

В августе, после угрозы Пхеньяна нанести ядерный удар по острову Гуам, Пентагон предупредил о возможности превентивного удара по КНДР. Согласно источникам в американском военном ведомстве, для удара по Северной Корее могут быть использованы шесть стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, дислоцированные на Гуаме. Их потенциальными целями являются более двух десятков пусковых установок баллистических ракет КНДР, а также полигоны и инфраструктура.