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В ПАСЕ впервые избрали президентом гражданку Кипра
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В ПАСЕ впервые избрали президентом гражданку Кипра
Политика, 18:29
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В ПАСЕ впервые избрали президентом гражданку Кипра

Председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стала гражданка Кипра Стелла Кириакидес. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается в сообщении, Кириакидес получила «значительное большинство» голосов в третьем туре, обогнав Эмануэлиса Зингериса из Литвы. Кириакидес будет занимать пост главы ПАСЕ до открытия следующей сессии ассамблеи, которая пройдет с 22 по 26 января 2018 года.

Кириакидес стала 30-м президентом ПАСЕ, первым киприотом и третьей женщиной на этом посту. Она заявила, что очень хотела стать главой парламентской ассамблеи, потому что она твердо верит в ее миссию, в демократию, права человека и верховенство закона. «В ближайшие несколько месяцев мой приоритет — добиться мира, консенсуса, доверия и единства», — сказала Кириакидес.

Кириакидес родилась 10 марта 1965 года в Никосии. Она изучала психологию в университетах Рединга и Манчестера и с 1970 по 2006 год работала в кипрском министерстве здравоохранения по специальности «детская и подростковая психиатрия». В 2006-м была избрана в кипрский парламент от партии Демократическое объединение и работала в качестве члена Комитета по вопросам здравоохранения и Комитета по иностранным и европейским делам.

В 1999 году она стала президентом кипрского отделения движения против рака молочной железы, а в 2016 году решением правительства была назначена президентом Национального комитета по стратегии против рака. В ПАСЕ Кариакидес занимала должность председателя Комитета по социальным проблемам, здравоохранению и устойчивому развитию, а также была членом Комитета по мониторингу и Комитета по вопросам равноправия и недискриминации.

В пятницу, 6 октября, ее предшественник Педро Аграмунт подал прошение об отставке. По словам экс-председателя, такое решение он принял по личным причинам.

В апреле бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия президенту ассамблеи за его поездку в Сирию и лишила его права голова. Аграмунт признал свое посещение Сирийской арабской республики ошибкой, извинился за нее, но уходить с поста отказался

Теги: Кипр , ПАСЕ , президент ПАСЕ
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Адвокат Улюкаева заявила об искажении расшифровки его разговора с Сечиным Бизнес
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