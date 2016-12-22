Подмосковные полицейские нашли на дискотеке в лесу галлюциногенные грибы

В Подмосковье сотрудники полиции пресекли незаконный оборот наркотиков на дискотеке в лесу. Изъяты были галлюциногенные грибы и синтетические наркотики, сообщается на сайте МВД.



Как отмечается в сообщении, «несанкционированная дискотека» проходила в лесу Серпуховского района. На дискотеке было более 300 человек, 20 из которых были направлены на экспертизу с признаками употребления наркотиков.



Полиция задержала одного подозреваемого в продаже запрещенных веществ — 27-летнего уроженца города Химки. Он был арестован, и против него было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).