«Радио Свобода» ответила на письмо об ограничениях на работу в России

Директор по связям с общественностью «Радио Свобода» Джоанна Левисон подтвердила РБК, что в редакцию поступило письмо из Министерства юстиции России.

«Мы не верим в ограничения работы журналистов. Журналисты должны иметь право делать свою работу», — заявила она, отвечая на вопрос о дальнейших действиях редакции.

Левисон подчеркнула, что «не станет спекулировать» относительно возможных ограничений, которые может применить в компании российское ведомство. «У нас есть все основания продолжать свою журналистскую работу», — добавила она.

В то же время портал «Кавказ.реалии» (проект «Радио Свобода») не получал предупреждение от Минюста о возможном ограничении на работу, заявил РБК редактор «Кавказ.реалии» Закир Магомедов. «Мы в курсе, что такие письма некоторые получили. Но именно наша редакция не получала. Возможно, это всего лишь вопрос времени», — сообщил Магомедов.

По его словам, сотрудники редакции не обсуждали вопрос о дальнейших действиях «Кавказ.реалии» в случае ограничения на работу. «Мы еще об этом не говорили, не обсуждали даже. О том, что нам это письмо отправили, мы узнали вечером из новостей», — добавил Магомедов.

Минюст 9 октября предупредил американские СМИ, работающие в России о признании их «иностранными агентами» в случае, если аналогичные меры будут приняты в США в отношении RT​ и Sputnik. Письма с предупреждениями получили редакции «Голоса Америки», «Радио Свобода», интернет-проекты «Настоящее время», «Фактограф», «Крым.реалии», «Радио Свобода на татарском языке», «Кавказ.реалии», и «Ideal.реалии» (работающие в рамках НКО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода»). 10 октября Совет Федерации назвал возможные сороки ограничения работы американских СМИ. Их могут признать инагентами к концу 2017 года.