Дуров призвал отказаться от телевидения и мяса

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в свой 33-й день рождения призвал всех, «кто занимается созиданием», отказаться от семи вещей, в числе которых мясо, кофе и телевизор

Павел Дуров (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg )

​Речь идет об алкоголе, мясе, таблетках и продуктах фармацевтики, никотине и других наркотических веществах, кофе, чае, энергетиках, фастфуде, сахаре, газированных напитках, телевидении и его аналогах. На своей странице «ВКонтакте» Дуров отметил, что сам он отказался от всего этого много лет назад, и пообещал когда-нибудь подробно написать причины. «Если коротко: все они вызывают привыкание и влияют на сознание», — пояснил он.

«Некоторые молодые люди чувствуют необходимость вести здоровый образ жизни, но ломаются под давлением социума. Им говорят: так принято, иначе нельзя, это неуважение. Я пишу это, чтобы показать: так можно. Если вы ощущаете, что этот путь — правильный, игнорируйте ваше окружение», — добавил Дуров.

Основатель соцсети подчеркнул, что общество, «построенное на самоотравлении», не имеет будущего, и предложил строить жизнь на ценностях созидания, саморазвития и трудолюбия.

Ранее в октябре Дуров заявил, что Россия ​может превратиться в глобального технологического лидера, если с бизнеса будут сняты законодательные ограничения. «Пока на локальном уровне будут существовать ограничения и риски, бизнес будет уходить в те юрисдикции, где их нет», — заметил он.



