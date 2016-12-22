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Директор ФБК заявил о своем «задержании» судебными приставами
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Директор ФБК заявил о своем «задержании» судебными приставами
Усманов vs Навальный, 09:29
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Директор ФБК заявил о своем «задержании» судебными приставами

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова задержали судебные приставы. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

Рубанова, по его словам, задержали у подъезда собственного дома. Его отправили на улицу Бутырский Вал, где находится управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве. Как следует из опубликованного Рубановым текста постановления, его задержание связано с отказом ФБК удалять, согласно решению Люблинского суда, фрагменты фильма «Он вам не Димон», где рассказывается о бизнесмене Алишере Усманове.

Директора ФБК Романа Рубанова не «задержали», а «доставили» в управление ФССП. Об этом сообщил РБК юрист ФБК Иван Жданов. По его словам, приставы действовали на основании постановления, связанного с отказом фонда удалять фрагменты расследования «Он вам не Димон» про бизнесмена Алишера Усманова во исполнение решения Люблинского суда Москвы. «Юридические перспективы у этой ситуации таковы, что, возможно, Романа привлекут к административной ответственности [за неисполнение решения суда], наложат штраф в размере до 20 тыс. руб. Этим все, скорее всего, и закончится. Оснований для ареста нет», — пояснил Жданов.

Как отметил юрист ФБК, Рубанов сейчас дает объяснения, вместе с ним в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве находится адвокат.

Позднее, в 9:34, Жданов сообщил РБК, что на директора ФБК Романа Рубанова составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17 ч. 1 КоАП России. Он рассказал, что после того как Рубанова доставили в управление ФССП, приставы посмотрели сайт ФБК и «убедились, что «Он вам не Димон» на своем месте, взяли с него взяли объяснения [почему фрагмент фильма «Он вам не Димон» не удален с сайта»]». «Рубанову выписали протокол об административном правонарушении. 20 октября управление Федеральной службы судебных приставов по Москве рассмотрит и составит постановление об административном правонарушении», — добавил он.

Сейчас Рубанова уже отпустили, уточнил РБК Жданов.

Бизнесмен Алишер Усманов подал иск о защите чести и достоинства против основателя ФБК в апреле. Дело касалось эпизодов, связанных с предпринимателем, показанных в фильме-расследовании о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Как утверждалось в фильме «Он вам не Димон», опубликованном в марте, Усманов подарил Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, связанному, по мнению ФБК, с Медведевым, дом и 4,3 га земли близ Рублево-Успенского шоссе. В ФБК оценили стоимость дома и участка в 5 млрд руб. и заявили, что это является взяткой премьер-министру. Люблинский суд Москвы 31 мая обязал ФБК удалить в течение десяти дней из общего доступа в интернете фильм «Он вам не Димон» и разместить опровержение. Алексей Навальный отказался это делать. В конце июня оппозиционер обжаловал решение Люблинского суда. В августе Мосгорсуд смягчил решение насчет фильма «Он вам не Димон»: вместо полного удаления фильма ФБК должен удалить фрагменты фильма. Навальный, в свою очередь, заявил, что не собирается ни удалять ролик из Сети, ни «резать» его.

Теги: задержание , ФБК , Роман Рубанов
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