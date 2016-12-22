В Шамильском районе Дагестана ввели режим КТО
Общество, 02:53
0
В Шамильском районе Дагестана ввели режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Шамильском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщил представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического акта (НАК) Дагестана.
«В целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания скрывающихся членов бандподполья, в 00:10 мск принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Шамильского района», — заявил представитель штаба.
Он отметил, что на территории, в которой был введен режим КТО, будут действовать специальные меры и временные ограничения для местных жителей.В начале октября в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана ввели режим КТО после того, как неизвестные убили участкового полиции в селе Бабаюрт. Они захватили табельное оружие сотрудника полиции и скрылись с места преступления на машине. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск преступников.