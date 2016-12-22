Главный тренер сборной Украины прокомментировал невыход на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Хорватии, из-за которого украинские футболисты лишились возможность поехать на чемпионат в Россию. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

«По сравнению с началом моей работы на посту главного тренера команда сделала шаг вперед. Сегодня во втором тайме у нас в первую очередь не хватило сил. Хорваты продемонстрировали свой более высокий класс. Подняли темп, начали прессинговать, у нас сразу возникли проблемы», — заявил Шевченко.

По его словам, первый тайм был хорошим для сборной Украины, «мы должны были выигрывать». Тренер отметил, что в сборной Хорватии много игроков «высочайшего уровня», которые мобилизовались в нужный момент. «Им хватило одного шанса, чтобы выйти вперед», — сказал Шевченко.

По его словам, у сборной Украины есть проблемы с позициями игроков, из-за чего футболисты вынуждены играть не там, где они привыкли. Шевченко подчеркнул, что «любая длинная передача» хорватской сборной несла угрозу для украинских ворот.

«Есть [хорватский нападающий Марио] Манджукич, который цепляется за мячи, есть футболисты, которые подбирают. У нас же много игроков, которые впервые выступают на таком уровне. У нас есть качественные футболисты, но у нас команда, которая только создается», — подытожил Шевченко.

Ранее украинская сборная по футболу проиграла команде Хорватии в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча прошла в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич (62-я и 70-я минуты). Украина набрала 17 очков, заняв третье место в группе. Хорватия вышла на второе место с 20 очками.



