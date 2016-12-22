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В Киеве предложили временно запретить украинцам поездки в Россию
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В Киеве предложили временно запретить украинцам поездки в Россию
Политика, 19:41
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В Киеве предложили временно запретить украинцам поездки в Россию

Депутаты Верховной рады Украины внесли законопроект, в котором предлагается ввести временное ограничение для украинцев на поездки в Россию. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

«Выезд из Украины гражданам, которые являются государственными служащими (кроме работников дипломатических служб, или выезд с целью безотлагательной медицинской помощи или участия в захоронении близкого родственника) <...> в государство-агрессор временно ограничивается», — сказано в тексте документа.

Как поясняют парламентарии, российская сторона может давить на граждан Украины путем подкупа, шантажа или вербовки. По их мнению, украинцев могут похищать, пытать, лишить свободы и «даже жизни», и в таких случаях Украина «не сможет обеспечить защиту их прав».

Проект внесли депутаты «Блока Петра Порошенко» Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный депутат Андрей Денисенко.

Согласно пояснительной записке, Украина остается объектом «военной агрессии» со стороны России. Москва осуществляет агрессию путем «продержки и обеспечения масштабных террористических атак». По мнению депутатов, Россия с 2014 года нарушает нормы международного права.

«​Несмотря на дипломатические усилия в женевском, нормандском и других форматах, Россия не выполняет своих обязательств», — сказано в пояснении.

В начале сентября глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак предложил законодательно запретить посещение России украинским депутатам, политикам и общественным деятелям. По его словам, это укрепит действие указа Петра Порошенко о внесении России в список стран «миграционного риска». Гражданам стран из такого списка с 2018 года при въезде на Украину придется проходить трехэтапную биометрическую верификацию.

Официальный документ, в котором Россия признается «страной-агрессором», был принят Верховной радой 6 октября.

Теги: Россия , Украина , Верховная рада
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