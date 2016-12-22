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Суд запретил литовской фабрике выпускать конфеты «Красная Шапочка»
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Суд запретил литовской фабрике выпускать конфеты «Красная Шапочка»
Бизнес, 20:04
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Суд запретил литовской фабрике выпускать конфеты «Красная Шапочка»

Суд в Вильнюсе удовлетворил иск московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь», запретив литовской кондитерской фабрике Naujoji Ruta выпускать конфеты под маркой Krasnaja Šapočka («Красная Шапочка»). Об этом сообщает местное издание lrytas.lt.

«Словесный элемент торгового знака истца [«Красный Октябрь»] и ответчика [Naujoji Ruta] фонетически идентичны. Не вызывает сомнений, что значительная часть жителей Литвы без труда понимает русский язык и легко может читать как слова на русском языке, так и слова, написанные латинскими буквами, и произносить их одинаково», — сказано в решении суда.

Компания Naujoji Ruta основана в 1976 году и контролируется концерном Achemos, говорится на официальном сайте. По данным lrytas.lt, литовские суды также рассматривают спор между «Красным Октябрем» и Naujoji Ruta о выпуске конфет «Мишка косолапый» (Miška Kosolapyj).

 

Теги: Россия , Литва , «Красная Шапочка» , «Красный Октябрь»
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