Резник назвал слова Матвиенко об отказе признавать ЕСПЧ непродуманными

Адвокат Генри Резник полагает, что слова главы Совета Федерации Валентины Матвиенко о возможном отказе России от признания решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) были не продуманы.

В противном случае, по словам адвоката, дальнейшее развитие ситуации может привести к катастрофе.

«Если Россия не будет признавать решения Европейского суда — это будет означать выход из Совета Европы. Заявление Валентины Ивановны [Матвиенко] не продумано, а если оно продумано, то, видимо, принято решение, что нужно расставаться с Советом Европы. Я полагаю, что расставание с Советом Европы — это катастрофа для страны», — отметил Резник.

В понедельник в интервью телеканалу «Россия 24» Матвиенко предупредила о том, что избрание ПАСЕ судей ЕСПЧ в отсутствие российских делегатов сделает их нелегитимными с точки зрения России.

«Естественно, естественно, конечно», — сказала Матвиенко, отвечая на слова журналиста о том, что для России в этой ситуации решения ЕСПЧ не будут легитимными.