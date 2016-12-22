Путин проведет встречу с представителями Siemens и Nord Stream

Президент России Владимир Путин проведет встречу с бизнесменами из крупных компаний Германии, работающих на российском рынке. Об этом в ходе брифинга рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

По словам Ушакова, встреча пройдет 12 октября в Сочи, инициатором мероприятия выступил Восточный комитет немецкой экономики. В дискуссии с Путиным примут участие около 20 представителей немецкого бизнеса и крупных компаний, в том числе председатели правления Linde, Bauer, Knauf, Siemens, Wintershall, Metro и Nord Stream.



Компанию Siemens будет представлять член правления Клаус Хельмрих, остальные компании будут представлены на уровне председателей правления, уточнил Ушаков.

В конце сентября посол Германии в Москве Рюдигер фон Фрич сообщал, что скандал вокруг турбин Siemens усугубил беспокойство среди иностранных инвесторов в России. Фрич пояснял, что даже такая «работающая во всем мире» компания, как Siemens, уже «не может положиться на письменные и устные обещания» с российской стороны.

О поставках турбин Siemens вопреки санкциям для электростанции в Крыму стало известно в июле. Об этом со ссылкой на три знакомых с проектом электростанции источника тогда сообщило агентство Reuters. По данным РБК, оказавшееся на полуострове оборудование было изготовлено на заводе СП Siemens и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге, а затем частично модернизировано на заводах «Ростеха».

Эту информацию подтвердила «дочка» «Ростеха» — компания «Технопромэкспорт». Именно эта компания закупила у Siemens газовые турбины, чтобы доставить их в Крым для строительства энергообъектов. После этого в июле и сентябре Siemens подала против «Внешнеэкономического объединения «Технопромэкспорт» иски в Московский арбитраж. 24 сентября главный исполнительный директор Siemens Джо Кэзер заявил, что впредь компания будет осмотрительно принимать меры относительно сотрудничества с российскими клиентами.