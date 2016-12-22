Новая Зеландия закроет визовый центр в Москве

Иммиграционная служба Новой Зеландии планирует закрыть 14 визовых центров по всему миру, в том числе в России. Об этом сообщил New Zealand Education.



Центры закроют в Москве, Хошимине, Гонконге, Джакарте, Бангкоке, Нью-Дели, Претории, Шанхае, Маниле, Вашингтоне, Лондоне и Дубае. Также работу прекратят два офиса на территории Новой Зеландии.

При этом генеральный менеджер иммиграционной службы по визовому сервису Стив Стюарт отметил, что «инвестиции в технологии иммиграционной службы и популярность онлайн-заявок на получение визы дают возможность для нового подхода к обеспечению более точного, своевременного и последовательного принятия решений о визах». По его словам, около половины заявок на визу сейчас подается онлайн.

Останутся работать офисы в Мумбае, Пекине, а также три в Тихоокеанском регионе.

Визовый центр Новой Зеландии в Москве находится по адресу: ул. Сущевский вал, 31/1.