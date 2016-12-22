В Кремле «не дошли руки» до истории о бургерах ко дню рождения Путина

В администрации президента «не дошли руки» до истории вокруг сообщений российских СМИ об особых бургерах, которые подавали в одном из ресторанов в Нью-Йорке в честь дня рождения Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Занимаемся разными делами, до бургеров пока руки не дошли», — сказал он.

Видеосюжет о «бургере Путина» был подготовлен видеоагентством российского телеканала RT Ruptly. Сообщалось, что в нью-йоркском ресторане Lucy's Cantina Royale ко дню рождения российского президента начали подавать особый, «пятиэтажный бургер».

О «бургере Путина» также сообщил ТАСС. «Как убедился корреспондент ТАСС в пятницу, в состав сэндвича входит пшеничная булка, несколько котлет из говядины высокого качества, сыр, острый майонез, салат, острый соус шрирача, а также смесь кориандра и лука», — говорилось в сообщении агентства.

Однако позднее видео было удалено с YouTube-канала Ruptly. Как пояснили в агентстве, это произошло, поскольку «оказалось, что он не соответствует редакционным стандартам Ruptly». «Действия, ставшие центральной частью данного репортажа, были личной инициативой отдельных сотрудников, а не самого ресторана, что, к сожалению, сказалось на точности данного видео», — пояснили в видеоагентстве.

Журналист Алексей Ковалев в своем блоге «Лапшеснималочная» написал, что связался с администрацией ресторана, где ему сначала сообщили, что такого бургера не готовили, а позднее — что «утром был Путин-бургер, но уже нету».

В беседе с The Guardian представители ресторана пояснили, что информация о бургере ко дню рождения Путина не соответствует действительности. «Наш ресторан никогда не отмечал день рождения Владимира Путина», — заявил представитель ресторана. Он предположил, что информация об акции была выдумана одной из сотрудниц заведения, которая и пригласила туда для съемок российских журналистов. По его словам, она утверждала, что съемки проводятся в рамках собственного образовательного проекта. Представитель ресторана также заявил, что сотрудницу, организовавшую съемки, уволят.