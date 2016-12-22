Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,61 58,13 EUR Нал. 68,80 68,23 USD Бирж. 58,35 +0,16 EUR Бирж. 68,53 +0,25 USD ЦБ. 58,32 +0,55 EUR ЦБ. 68,39 +0,85 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4604,97 +7,25 ММВБ 2091,58 -0,11% РТС 1129,27 -0,44% Brent 55,33 -0,63% DJIA 22773,67 -0,01% Nasdaq 6590,18 +0,07% FTSE 7503,91 -0,25%
В Кремле «не дошли руки» до истории о бургерах ко дню рождения Путина
Лента новостей
В Кремле «не дошли руки» до истории о бургерах ко дню рождения Путина 14:59, Политика Пробные контракты: с чем уехал из России король Саудовской Аравии 14:57, Мнение Возбуждено третье уголовное дело после ДТП под Владимиром 14:53, Общество Путин сменил губернатора Омской области 14:51, Политика Руководство Промсвязьбанка отменило отпуска из-за письма о проблемах 14:45, Финансы Противники «Матильды» подали патриарху Кириллу 100 тыс. обращений 14:45, Общество Памфилова призналась Путину в отсутствии способностей волшебницы 14:44, Политика RT удалил оказавшийся фейком ролик о нью-йоркском «путинбургере» 14:44, Технологии и медиа Канделаки прокомментировала смену руководства «Матч ТВ» 14:33, Технологии и медиа В Кремле назвали «очень позитивными» контакты с Эр-Риядом по С-400 14:12, Политика Синоптики рассказали о «сентябрьском тепле» в Москве 14:11, Общество После анонимных звонков в Петербурге эвакуировали комитеты Смольного 14:05, Общество «Газпром-Медиа» передаст «Матч ТВ» управляющей компании Comedy Club 14:03, Технологии и медиа СМИ назвали главные трансферные цели «Барселоны» 14:00, Спорт В России за один учебный год на уроках физкультуры погибли 211 учеников 13:58, Общество Сгоревший рынок «Синдика» был застрахован на 4,2 млрд руб. 13:54, Финансы АЕБ вдвое увеличила прогноз продаж автомобилей в России 13:54, Бизнес «Роснефть» назвали претендентом на активы Sinopec в Аргентине за $1 млрд 13:54, Бизнес Омбудсмен заявил об избирательном согласовании митингов в Петербурге 13:47, Политика Неверов возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме 13:42, Политика Умер актер — звезда фильмов про Анжелику и высокого блондина 13:41, Общество Вице-президент США покинул матч НФЛ из-за акции протеста футболистов 13:30, Общество 10 секретных проектов АвтоВАЗа, которые не пошли в серию 13:14, Авто Дуров назвал условие превращения России в технологического лидера 12:58, Технологии и медиа Как меняются алкогольные пристрастия россиян 12:55, Партнерский материал Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение принятия решений 12:53, Экономика
В Кремле «не дошли руки» до истории о бургерах ко дню рождения Путина
Политика, 14:59
0
В Кремле «не дошли руки» до истории о бургерах ко дню рождения Путина

В администрации президента «не дошли руки» до истории вокруг сообщений российских СМИ об особых бургерах, которые подавали в одном из ресторанов в Нью-Йорке в честь дня рождения Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Занимаемся разными делами, до бургеров пока руки не дошли», — сказал он.

Видеосюжет о «бургере Путина» был подготовлен видеоагентством российского телеканала RT Ruptly. Сообщалось, что в нью-йоркском ресторане Lucy's Cantina Royale ко дню рождения российского президента начали подавать особый, «пятиэтажный бургер».

О «бургере Путина» также сообщил ТАСС. «Как убедился корреспондент ТАСС в пятницу, в состав сэндвича входит пшеничная булка, несколько котлет из говядины высокого качества, сыр, острый майонез, салат, острый соус шрирача, а также смесь кориандра и лука», — говорилось в сообщении агентства.

Однако позднее видео было удалено с YouTube-канала Ruptly. Как пояснили в агентстве, это произошло, поскольку «оказалось, что он не соответствует редакционным стандартам Ruptly». «Действия, ставшие центральной частью данного репортажа, были личной инициативой отдельных сотрудников, а не самого ресторана, что, к сожалению, сказалось на точности данного видео», — пояснили в видеоагентстве.

Журналист Алексей Ковалев в своем блоге «Лапшеснималочная» написал, что связался с администрацией ресторана, где ему сначала сообщили, что такого бургера не готовили, а позднее — что «утром был Путин-бургер, но уже нету».

В беседе с The Guardian представители ресторана пояснили, что информация о бургере ко дню рождения Путина не соответствует действительности. «Наш ресторан никогда не отмечал день рождения Владимира Путина», — заявил представитель ресторана. Он предположил, что информация об акции была выдумана одной из сотрудниц заведения, которая и пригласила туда для съемок российских журналистов. По его словам, она утверждала, что съемки проводятся в рамках собственного образовательного проекта. Представитель ресторана также заявил, что сотрудницу, организовавшую съемки, уволят.

Теги: Владимир Путин , Дмитрий Песков , RT , Ruptly , Бургеры
Главное
Путин сменил губернатора Омской области Политика
Материалы по теме
Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину Политика
Ходорковский в поздравлении Путину пожелал ему отделить себя от страны Политика
В Берлине появилось граффити с изображением Путина Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку