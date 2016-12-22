Руководство Промсвязьбанка отменило отпуска из-за письма о проблемах

Разосланное в августе письмо из УК «Альфа-Капитал», посвященное проблемам у ряда крупных российских банков, отразилось на графике отпусков руководства Промсвязьбанка. Об этом сообщил председатель правления банка Дмитрий Ананьев, передает корреспондент РБК.

Ананьев напомнил, что письмо вызвало широкую огласку в СМИ и привело к проверкам со стороны ФАС и Центробанка. «Очень неприятные были дни в августе. Были достаточно большие и притоки, и оттоки средств... Топ-менеджеры, и я в том числе, отменили отпуска, мы находились на рабочих местах и проверяли на крепость свои взаимоотношения с крупными и средними клиентами банка», -— рассказал Ананьев.

Комментируя текущую ситуацию в банке, Ананьев отметил, что в сентябре «наблюдалась волатильность». В то же время она снизилась по сравнению с августом.

Управляющая компания «Альфа-Капитал» 10 августа сделала рассылку для своих клиентов, в которой сообщила о проблемах банка «Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. Представители компании отметили, что ситуация вокруг этих банков «может быть окончательно решена уже этой осенью». Управляющая компания рекомендовала своим клиентам «перевести активы к более надежным участникам банковской системы России».

В связи с рассылкой разбирательство начал Центробанк. Альфа-банк, который входит в одну группу с «Альфа-Капитал», 16 августа предупредил, что мнение, выраженное в рассылке, является частным и не соответствует действительности.

Тем не менее 29 августа ЦБ принял решение о санации банка «Открытие», а 21 сентября — Бинбанка.