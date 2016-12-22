Роскомнадзор объяснил видео с детьми заботой о персональных данных

Роскомнадзор объяснил появление видео с детьми на странице ведомства в Twitter заботой о персональных данных. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook, где размещена полная версия ролика.

Ведомство поясняет, что таким образом хочет «вновь привлечь внимание к теме безопасности персональных данных».

«Страшная правда» заключается в том, что за нашими персональными данными идет постоянная охота. Поэтому чувство бережного отношения к своим персональным данным необходимо воспитывать с детства», — говорится в сообщении.

Тизер видеоролика «Дети. Защита персональных данных» Роскомнадзор опубликовал в Twitter 6 октября. «Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей», — говорилось в сопроводительном сообщении. Видео завершается словами одного из детей: «Бегите, бегите, пока можете».

Ведомство уточняло, что полная версия видеозаписи появится 9 октября в официальном сообществе Роскомнадзора.

Тизер вызвал бурную реакцию у пользователей соцсети. Часть пользователей предположила, что в России планируют заблокировать мессенджер Telegram.

«Видим бурную реакцию [пользователей соцсети] на наш ролик. Но она что называется «не про то». Не надо волноваться, речь о блокировках не идет. Дождитесь 9 октября», — ответил пользователям представитель пресс-службы ведомства в Twitter.

Как и было обещано, 9 октября ведомство опубликовало в Twitter полную видеозапись. В ролике дети отвечают на вопросы, в частности, о том, что им известно о персональных данных и безопасности в интернете, сталкивались ли они с запрещенной информацией в Сети.

Пресс-служба надзорного ведомства сообщила, что ровно через месяц, 9 ноября, состоится ежегодная VII Международная конференция «Защита персональных данных». Она проводится при поддержке Роскомнадзора. Мероприятие пройдет в Москве. Конференция обеспечит прямой диалог Роскомнадзора с операторами, представителями телекоммуникационных компаний и интернет-сообщества. Свое участие в ней подтвердили представители регулирующих органов десяти стран.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал 6 октября, что ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) создал департамент для борьбы с анонимайзерами и Telegram. Он изучит и проанализирует способы блокировки сайтов и интернет-сервисов и пути обхода этих блокировок.