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Компания Дерипаски перейдет под юрисдикцию Кипра
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Компания Дерипаски перейдет под юрисдикцию Кипра
Бизнес, 11:24
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Компания Дерипаски перейдет под юрисдикцию Кипра

Группа компаний En+ Group Олега Дерипаски поменяет свою юрисдикцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обзор инвестбанка Sberbank CIB. En+ Group будет перерегистрирована с острова Джерси на Кипр.

Комментировать эту информацию в самой компании отказались. В то же время источник агентства утверждает, что окончательно процедура перерегистрации будет завершена после IPO. Сейчас En+ зарегистрирована на острове Джерси, под юрисдикцией которого также находится и ее крупнейший актив «Русал».

En+ Дерипаски объявила о первом российском IPO в Лондоне после санкций
Бизнес

О планах выхода на IPO в Лондоне компания Дерипаски объявила 5 октября. Это размещение станет первым российским IPO в Лондоне с момента введения санкций в 2014 году. По планам компании, таким образом En+ удастся привлечь $1,5 млрд. При этом «ВТБ Капитал», один из организаторов IPO En+, ранее оценил компанию Олега Дерипаски в диапазоне $9,1–12 млрд.

En+ Group объединяет активы Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии, горнорудной промышленности и в связанных с ними отраслях. Группа En+ владеет алюминиевым бизнесом (48,13% UC Rusal), электроэнергетической компанией «Евросибэнерго» и угольной «Востсибуголь».

Теги: Кипр , Олег Дерипаска , «Русал»
Главное
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