В Екатеринбурге взорвали банкомат Сбербанка

В ночь на 9 октября в Екатеринбурге неизвестные взорвали банкомат Сбербанка, расположенный в зоне самообслуживания в доме 59 по улице Блюхера. Об этом изданию Znak.com сообщили в пресс-центре Уральского банка Сбербанка.



Издание уточняет, что из банкомата была похищена незначительная сумма денег.

«В интересах следствия подробности не раскрываются, однако отметим, что пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас офис опечатан. Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют полиции в проведении оперативно-следственных мероприятий», — рассказали в пресс-службе банка.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, передает «РБК-Екатеринбург».

Вечером 4 октября неизвестные попытались ограбить банк на улице Космонавтов на северо-востоке Москвы. Неизвестные вошли в банк в медицинских масках и несколько раз выстрелили в пол из неустановленного оружия. После того как сотрудники нажали тревожную кнопку, грабители скрылись с места происшествия.