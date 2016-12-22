При крушении самолета в Боливии погибли четыре человека

Росавиация усилит надзор за авиакомпаниями после «ВИМ-Авиа»

Минтруд предложил защитить сообщивших о коррупции на работе сотрудников

Депутат рассказал о законопроекте о платной регистрации домашних животных

Пожарные потушили открытое горение на рынке «Синдика» на МКАД

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СМИ назвали гражданского фигуранта дела о рекордной взятке в Минобороны

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Парламентская ассамблея НАТО впервые пройдет на Украине в 2020 году

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Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону локализовали

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СМИ узнали о необъявленном решении Макрона принять приглашение Путина

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Пожар на строительном рынке «Синдика» на МКАДе локализовали

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В Ростове-на-Дону на рынке произошел пожар на площади 3 тыс. кв. м

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