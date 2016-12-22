При крушении самолета в Боливии погибли четыре человека
Общество, 08:50
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При крушении самолета в Боливии погибли четыре человека
В Боливии при крушении легкомоторного самолета погибли четыре человека. Об этом сообщает местное издание La Razon.
Самолет вылетел из города Лос-Рейес и разбился у населенного пункта Сан-Борха. По предварительной версии, самолет из-за погодных условий врезался в дерево. В результате погибли находившиеся на его борту пилот и три пассажира.
В Греции в конце сентября разбился частный самолет. Воздушное судно летело в Бухарест в паре с другим таким же самолетом и во время полета перестало выходить на связь. Позднее его обломки и тела двух летевших на его борту человек были найдены спасателями. Жертвами крушения стали двое граждан Украины.