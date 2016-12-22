Парламентская ассамблея НАТО впервые пройдет на Украине в 2020 году
Политика, 04:32
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Парламентская ассамблея НАТО впервые пройдет на Украине в 2020 году
Парламентская ассамблея НАТО в 2020 году впервые пройдет на Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
«Только что получила смс от председателя нашей парламентской делегации в ПА НАТО народного депутата Ирины Фриз с важной и прекрасной новостью. Впервые в 2020 году в Украине пройдет Парламентская Ассамблея НАТО», — написала она. «Прекрасная работа нашей делегации ПА НАТО в Бухаресте, где сегодня было принято это решение», — добавила Геращенко.