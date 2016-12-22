Парламентская ассамблея НАТО впервые пройдет на Украине в 2020 году

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Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону локализовали

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Эксперты оценили горящий на МКАДе рынок «Синдика» в 6,5 млрд руб.

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СМИ опубликовали видео пожара на рынке «Синдика» с высоты птичьего полета

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