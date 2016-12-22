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«Лаборатория Касперского» ответила на обвинения в чтении данных клиентов
Технологии и медиа, 20:15
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«Лаборатория Касперского» ответила на обвинения в чтении данных клиентов

Компания «Лаборатория Касперского» официально обратилась к международной ИT-компании NovaStor с требованием «немедленно прекратить распространение ложной информации в маркетинговых письмах» о чтении данных клиентов «Лаборатории». Об этом сообщили РБК в российской компании.

Кроме того, в «Лаборатории Касперского» потребовали прекратить использовать ее товарные знаки, «тем более с искажением, и не повторять таких действий в будущем». Российская компания напомнила, что использование товарных знаков запрещено европейским законодательством и каждое такое нарушение может повлечь штраф или требование компенсации.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что исполнительный директор NovaStor Штефан Утцингер извинился перед ней и сказал, что не знал о содержании писем, которые рассылала его компания. Он пообещал, что в ближайшее время разберется с ситуацией и «не допустит нарушения прав «Лаборатории Касперского» ни в каком аспекте».

В российский компании отметили, что она потребовала от NovaStor денежной компенсации за распространение ложной информации и за нарушение прав на товарные знаки. Юристы обеих компаний обсудят данный вопрос «в ближайшее время», отмечается в сообщении «Лаборатории Касперского».

В четверг, 5 октября, РБК сообщал, что NovaStor разослала своим потенциальным клиентам и партнерам в Европе электронные письма, в которых предупреждала об опасности использования продуктов российских компаний-конкурентов, а именно «Лаборатории Касперского», Veeam и Acronis. «Существует опасность, что хранящиеся у вас данные будут прочитаны», — отмечается в письмах.

Представитель «Лаборатории Касперского» Денис Зенкин сказал, что NovaStor не первая компания-конкурент, которая пытается использовать ситуацию в США в свою пользу. По его словам, некоторые представители бизнеса в области кибербезопасности начали заниматься подобным «еще летом». Зенкин отметил, что первые лица таких компаний приносили свои извинения, в том числе производители антивирусов Avira и Malwarebytes, а реакция пользователей была «резко негативной».

Корпорация NovaStor была основана в 1987 году, ее штаб-квартира находится в Швейцарии, а офисы — в США и Германии. Она разрабатывает программное обеспечение для резервного копирования, восстановления и защиты данных.

В июле администрация Белого дома исключила «Лабораторию Касперского» из числа поставщиков. В сентябре Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения прекратить использовать антивирус «Лаборатории Касперского» и заменить его на другое ПО. В Соединенных Штатах выразили обеспокоенность тем, что некоторые представители российской компании имеют связи с российской разведкой и другими государственными органами России. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что российское законодательство позволяет спецслужбам попросить у «Лаборатории» предоставить им информацию.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что обвинения со стороны США необоснованны, и отметили, что у нее нет политических связей ни с одним государством мира. В российской компании подчеркнули, что она никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в попытках кибершпионажа.

Теги: «Лаборатория Касперского» , кибершпионаж , NovaStor
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