В Петербурге на акциях в поддержку Навального задержали 38 человек

В ходе акций 7 октября в поддержку политика Алексея Навального на Литейном проспекте в Петербурге было задержано 38 человек «за выход на проезжую часть». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции по громкой связи, часть шествующих граждан в нарушении закона вышла на проезжую часть. 38 человек были доставлены в отделы полиции. Всем доставленным было вынесено устное предупреждение, после чего они были отпущены. В 20.10 было отпущено 20 человек, к 20.30 отпустили всех остальных», — отметили в пресс-службе.
Ранее правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил, что всего в ходе протестных акций по всей России 7 октября были задержаны 290 человек. Задержания проходили в 26 российских городах. По данным «ОВД-Инфо», в Петербурге были задержаны 68 человек.
В Ярославле задержали 57 участников митинга. Штаб Навального в Ярославле назвал акцию согласованной, поскольку власти города не предложили альтернативной площадки для проведения пикета.
В Москве были задержаны 26 человек во время несогласованной акции в центре города. На Пушкинской площади, по данным штаба Навального, собралось 3 тыс. человек. В МВД сообщили, что там находились лишь 700 человек. Часть демонстрантов направилась на Красную площадь, они собирались митинговать всю ночь. Полиция в 00:45 мск 8 октября оттеснила участников пикета к метро.
В Липецке также задержали 26 человек, еще 21 — в Краснодаре и еще 14 в Екатеринбурге. В Самаре суд признал незаконным отказ властей города в проведении акции протеста, однако правоохранители все равно задерживали демонстрантов. По информации «ОВД-Инфо», большую часть участников акции в регионах отпускали без составления протокола.
Сам Навальный не принимал участия в акциях протеста, так как он находится под арестом в СИЗО. Однако он позитивно оценил ход акций протеста 7 октября. По словам Навального, акции были организованы «на скорую руку», однако уровень организации от этого не пострадал и оказался хорошим. Он пообещал помочь всем задержанным.
Акции в поддержку Навального прошли в 80 городах России 7 октября. Целью митингов стало требование допустить политика на президентские выборы в марте 2018 года и обеспечение политической конкуренции.