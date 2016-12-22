МИД Саудовской Аравии исключил влияние санкций на отношения с Россией

Санкции США против России не повлияют на отношения Эр-Рияда и Москвы, в том числе в вопросах инвестиций. Об этом ТАСС заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр.

«Наша задача — развивать отношения с Россией по всему спектру направлений. Санкции между Россией и Западом касаются России и Запада», — сказал министр.

«Наши отношения с США находятся на уровне стратегического партнерства, но мы также хотим улучшения отношений с Россией, потому что хорошие отношения как с Россией, так и с США, и с Китаем пойдут на благо нашей стране, ближневосточному региону и всему миру», — подчеркнул аль-Джубейр.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии сообщил, что международное сообщество «скоро» сможет прийти к соглашению об отмене санкций против России. «Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций», — заявил министр.

По его словам, Саудовская Аравия сотрудничает с Россией «как с дружественной страной». Он отметил, что Эр-Рияд уважает международное право и не считает, что инвестиции в Россию его нарушают. Аль-Джубейр добавил, что двусторонние отношения не ухудшат партнерства с США.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд 4 октября впервые прибыл в Москву с официальным визитом. Аль Сауд 5 октября провел встречу с президентом Владимиром Путиным.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали ряд договоров, в том числе соглашение о создании совместного фонда высоких технологий объемом $1 млрд. Его созданием займутся Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF).

Кроме того, в ходе переговоров военные Саудовской Аравии заявили о возможности покупки «не менее четырех дивизионов» российских зенитных ракетных систем С-400 на сумму около $2 млрд. Об этом сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Аль Сауд также пригласил Путина посетить Эр-Рияд с ответным визитом, президент принял его приглашение.